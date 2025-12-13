به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور دستورالعمل اجرایی جدید، ضوابط و شرایط موافقت با ایجاد انبارهای اختصاصی در واحدهای تولیدی را تشریح کرد. این بخشنامه از سوی معاون فنی گمرک و از طریق سامانه‌های گمرکی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، شرایط و الزامات لازم برای راه‌اندازی انبارهای اختصاصی تولیدی مشخص شده و چارچوب ارائه خدمات گمرکی، میزان و نوع تضمین‌های مورد نیاز برای نگهداری کالا در این انبارها تعیین شده است. هدف از ابلاغ این دستورالعمل، تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش هزینه‌های انبارداری و کمک به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی عنوان شده است.

طبق مفاد این بخشنامه، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی حداکثر هشت ماه تعیین شده و در صورت موافقت مدیر گمرک مربوطه، این مدت تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

گمرک ایران تأکید کرده است اجرای این دستورالعمل باید در چارچوب مقررات جاری گمرکی و با رعایت ضوابط نظارتی انجام شود و مسئولیت نگهداری و حفاظت از کالاهای موجود در انبارهای اختصاصی بر عهده بهره‌برداران خواهد بود.