به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در دیدار با فرماندار تایباد گفت: طرح آبرسانی به سایت ۴۳ هکتاری نهضت ملی مسکن شهر تایباد با اعتباری افزون بر هزار میلیارد ریال آغاز شد.

حسین امامی افزود: طرح بزرگ آبرسانی تایباد به طول ۱۳ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع است.

وی گفت: اجرای خط انتقال و تأمین آب آشامیدنی پایدار برای شهر «مشهدریزه» از توابع بخش میان ولایت شهرستان تایباد یکی از مهمترین مطالبات اولویت دار مردم این منطقه به شمار می‌رود که ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر عامل شرکت آبفای خراسان رضوی ادامه داد: خط انتقال آب آشامیدنی گذرگاه رسمی دوغارون در فاز نخست به طول هفت کیلومتر از دیگر طرح‌های در حال انجام تایباد است که عملیات عمرانی آن از انتهای شبکه آب آشامیدنی شهر تایباد آغاز و تا گمرک دوغارون ادامه دارد.

تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب تایباد یک مطالبه مردمی است

فرماندار تایباد نیز در این جلسه گفت: امسال با تلاش مجموعه مدیران شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و شهرستان تایباد دستاورد‌های خوبی در حوزه تامین آب پایدار این منطقه به ثمر نشسته است.

جمشیدی افزود: اصلاح خط انتقال و شبکه توزیع ۶ روستای بخش مرکزی و میان ولایت تایباد با کمک خیران این شهرستان در حال اجرا است.

به گفته این مقام مسئول، ۱۱ کیلومتر لوله در ابعاد مختلف در حوزه آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی تایباد با کمک ۱۰ میلیارد ریالی نیک اندیشان این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خریداری شده است.

فرماندار تایباد ادامه داد: تکمیل و بهره‌برداری نهایی از شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر تایباد یک مطالبه مردمی است، این طرح یکی از طرح‌های مهم ملی خراسان رضوی به شمار می‌رود که تاخیر در اجرای آن منجر به گلایه ساکنان این شهر شده است.

جمشیدی بیان کرد: برای پیشرفت فیزیکی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تایباد از همه ظرفیت‌های لازم استانی و شهرستانی استفاده شده، اما با گذشت ۲۵ ماه طرح همچنان بلاتکلیف مانده است.

آب و فاضلاب تایباد دارای بیش از ۴۳ هزار و ۵۲۷ مشترک شهری و روستایی است. شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد هفت مجتمع آب‌رسانی روستایی با ۶۳۰ کیلومتر شبکه توزیع آب دارد.