مدیر کل هواشناسی خوزستان برای ارتفاعات استان بارش برف ، وقوع دماهای صفر و زیر صفر و یخ زدگی سطح زمین پیش بینی کرد.

پیش بینی بارش برف و وقوع دما‌های صفر و زیر صفر در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد در برخی از نقاط استان به ویژه ارتفاعات و مناطق شمالی و شمال شرقی و بارش برف در ارتفاعات استان وجود دارد.

وی افزود: طی فردا و پس فردا احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای در مناطق شرقی و جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری اظهار داشت: تا اواسط روز سه شنبه نیز وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در اغلب مناطق استان به ویژه جاده‌های مواصلاتی استان مورد انتظار است و تا روز دوشنبه وقوع دما‌های صفر و زیر صفر و یخزدگی سطح زمین در مناطق و ارتفاعات شرقی و شمال شرقی دور از انتظار نیست.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۱.۱ و دهدز با دمای ۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۱۸ و کمینه دمای ۱۰.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.