بارندگی شب گذشته، طراوت و تازگی به هوای شهرستان خور و بیابانک داد و طبیعت این منطقه کویری را جانی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان خور و بیابانک گفت: روستای هفتومان با ۱۷ میلی‌متر بارندگی بیشترین و روستای مصر با ۶ دهم میلی‌متر کمترین میزان بارش را به خود اختصاص دادند.

سید علی‌اصغر آل‌داود با اشاره به اینکه سامانه بارشی از شب گذشته به‌صورت تدریجی وارد شهرستان شده است، افزود: در این مدت در شهر خور ۶ و چهار دهم میلیمتر باران باریده است.

وی با بیان اینکه شهرستان خور و بیابانک دارای ۱۶ ایستگاه هواشناسی است، گفت: از این تعداد، ۱۴ ایستگاه باران‌سنجی و ۲ ایستگاه سینوپتیک و اقلیم شناسی در حال فعالیت هستند.