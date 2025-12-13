محبوبه معراجی‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: رمان با محوریت پایگاه شهید علم‌الهدی اهواز، تصویری از همت، تلاش و پشتیبانی بانوان در پشت جبهه ارائه می‌دهد و مخاطب را با زندگی، فعالیت‌ها و ایثارگری‌های آنان آشنا می‌کند.

وی گفت: این رمان، روایت دختری به نام پری است که هنرمند نقاش بوده و در جریان بمباران خانه‌اش، برخی آثار هنری او از بین می‌رود.

معراجی‌پور افزود: شخصیت اصلی داستان، با وجود محدودیت‌ها و موانع، به دنبال ورود به پایگاه شهید علم‌الهدی اهواز است.

نویسنده کتاب «پری کارون» گفت: پایگاه شهید علم‌الهدی اهواز، پایگاهی است که زنان در آن نقش مهمی در پشتیبانی از جبهه‌ها ایفا می‌کردند.

وی افزود: این رمان، علاوه بر روایت تلاش‌های پرزحمت زنان، با جریان رود کارون نیز پیوند دارد و اتفاقات و پیچش‌های جذابی را برای شخصیت اصلی رقم می‌زند.

محبوبه معراجی‌پور با اشاره به هدف نگارش کتاب گفت: در این اثر تلاش شده تا نسل جوان، به ویژه دختران، قدر موقعیت و زمان خود را بدانند و دریابند که با همت و پشتکار می‌توان فعالیت‌های متفاوت و مؤثر انجام داد.

وی افزود: زنان این پایگاه با تلاش شبانه‌روزی خود، صرفاً برای ایران اسلامی کار می‌کردند و این پیام الهام‌بخش داستان است.

معراجی‌پور گفت: «پری کارون» نقطه عطفی در معرفی و بازخوانی نقش زنان در دفاع مقدس است و خواندن آن برای نوجوانان و نسل جوان می‌تواند تجربه‌ای آموزنده و انگیزشی باشد.

کتاب «پری کارون» در نشر مرز و بوم منتشر شده است.