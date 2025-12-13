پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیحجتالاسلام میثم فیاضی مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه شهدای آذربایجانغربی امروز در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات شهید باکری ارومیه برگزار شد، گفت: اجلاسیه شهدای روحانیت ۳۰ دی ماه امسال برگزار میشود
روحانیون ضمن اینکه در پیروزی رساندن انقلاب اسلامی نقش داشتند، بعد از آن و در صیانت از انقلاب و به عقب راندن دشمن متجاوز نیز ایفاگر نقش موثری بودند، به طوری که روحانیون به تناسب جمعیت بیشترین شهید را در بین اقشار مختلف داشتهاند.