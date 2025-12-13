به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علی قاضی‌زاده، استادیار دانشکده‌ مهندسی برق به همراه تیم تحقیقاتی تحت نظارتش و همکاری دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، موفق به چاپ مقاله‌ای با عنوان؛ « چرا عادت‌های قدیمی حتی بعد از موفقیت مقطعی در تغییر دوباره برمی‌گردند؟» در مجله معتبر «نیچر» شد.

در این پژوهش که پاسخی روشن ارائه می‌دهد، آمده است: مغز ما برای تصمیم‌گیری و یادگیری از دو فرایند یادگیری تقویتی با زمان‌بندی‌های متفاوت استفاده می‌کند.

یکی از این فرایندها پایدار و کند است و ارزش‌ها و عادت‌های دیرینه را حفظ می‌کند. دیگری سریع و انعطاف‌پذیر است و به ما امکان می‌دهد با شرایط جدید سریع سازگار شویم، اما این سیستم ذاتاً زود فراموش است و اثرش به مرور کم‌رنگ می‌شود. وقتی اثر سیستم انعطاف‌پذیر کاهش می‌یابد، رفتار دوباره به سمت سیستم پایدار کشیده می‌شود؛ همین پدیده توضیح می‌دهد؛ چرا کنار گذاشتن عادت‌ها یا رفتارهای ناسازگار (حتی پس از تلاش زیاد) دشوار است و ممکن است دوباره ظاهر شوند.

آنچه موضوع را جالب‌تر می‌کند این است که نتایج آزمایشات گروه دکتر قاضی‌زاده نشان می‌دهد، قشر پیش‌پیشانی (پرفرونتال) محل هماهنگی و رقابت میان «ثبات» و «انعطاف‌پذیری» رفتاری است، و به‌صورت هم‌زمان هر دو سیستم را کُد می‌کند.

این چارچوب نظری می‌تواند درک عمیق‌تری از پدیده‌هایی مانند اعتیاد، بازگشت رفتارها (relapse) و شکل‌گیری عادت‌ها ارائه دهد و مسیرهای تازه‌ای برای فهم و تغییر رفتار و باز اموزی انسان بگشاید.

گفتنی است مجله Nature Communications یکی از زیر مجموعه‌های دسترسی آزاد Nature Publishing Group است که در سال ۲۰۱۰ ایجاد شده است. این مجله زمینه‌های علوم طبیعی مانند: زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی و علوم زمین را پوشش می‌دهد.