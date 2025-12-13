به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم لچه با یک گل از سد تیم پیزا گذشت و از جمع تیم‌های پائین جدولی جدا شد. تیم لچه با ۱۶ امتیاز در رده سیزدهم است و تیم پیزا با ۱۰ امتیاز در رده هجدهم باقی ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۲۲ آذر:

پارما - لاتسیو

آتالانتا - کالیاری

* یک شنبه ۲۳ آذر:

میلان - ساسولو

فیورنتینا - ورونا

اودینزه - ناپولی

جنوآ - اینتر

بولونیا - یوونتوس

* دوشنبه ۲۴ آذر:

رم - کومو

- در جدول سری آ تیم میلان با ۳۱ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ناپولی با ۳۱، اینتر با ۳۰ و رم با ۲۷ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.