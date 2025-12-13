پخش زنده
امروز: -
هفته پانزدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی لچه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم لچه با یک گل از سد تیم پیزا گذشت و از جمع تیمهای پائین جدولی جدا شد. تیم لچه با ۱۶ امتیاز در رده سیزدهم است و تیم پیزا با ۱۰ امتیاز در رده هجدهم باقی ماند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۲۲ آذر:
پارما - لاتسیو
آتالانتا - کالیاری
* یک شنبه ۲۳ آذر:
میلان - ساسولو
فیورنتینا - ورونا
اودینزه - ناپولی
جنوآ - اینتر
بولونیا - یوونتوس
* دوشنبه ۲۴ آذر:
رم - کومو
- در جدول سری آ تیم میلان با ۳۱ امتیاز صدرنشین است و تیمهای ناپولی با ۳۱، اینتر با ۳۰ و رم با ۲۷ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند.