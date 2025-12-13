به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرعامل پتروشیمی خراسان‌شمالی در مراسم اختتامیه همایش «پتروفن ۱۴۰۴» که با حضور جمعی از مدیران عامل، متخصصان و فعالان برجسته صنعت پتروشیمی برگزار شد، پتروشیمی خراسان، موفق به کسب جایزه «برترین نوآوری در محصول» شد.

نوروزی پورگفت: طرح برگزیده این پتروشیمی با عنوان حذف کامل خاک پرلیت از فرایند واحد ملامین و تولید محصولات باارزش و با خلوص بالا از پسماند OAT، برای نخستین بار در تاریخ صنعت ملامین به مرحله بهره‌برداری نیمه صنعتی رسیده است.