رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دزفول گفت: با راه اندازی سامانه خدمات غیرحضوری حمل و نقل شهرداری علاوه بر حذف ۴ هزار پرونده فیزیکی، در مصرف کاغذ و زمان صرفهجویی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا وحدتیپور بیان کرد: سامانه خدمات غیرحضوری حمل و نقل شهرداری دزفول راهاندازی شده که با راهاندازی این سیستم، ضمن حذف ۴ هزار پرونده فیزیکی، در مصرف کاغذ و زمان نیز صرفهجویی میشود و خدمات ارزشمند زیستمحیطی ارائه میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل شهرداری افزود: واحد اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل شهرداری دزفول به کارواش دستی و اتوماتیک مجهز شده و رانندهها به لباس فرم یکسان مجهز شدند.
وحدتی پور به تجهیز جایگاه سوخت ناوگان اتوبوسرانی در راستای پدافند غیرعامل اشاره کرد و اظهار داشت: این جایگاه با بهترین کیفیت راه اندازی و در اختیار واحد اتوبوسرانی قرار گرفت تا با کمترین هدررفت، بهترین سوختگیری انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دزفول میگوید: ناوگان اتوبوسرانی هر جمعه به صورت رایگان در مسیرهای مختلف به نمازگزاران خدماترسانی میکنند و
تمامی روزهای تعطیل که ادارات و بازاریان تعطیل هستند سازمان اتوبوسرانی فعال است.
وی به فعالیتهای حوزه تاکسیرانی نیز اشاره و اضافه کرد: کارگروه رفاهیات تاکسیرانی دزفول تشکیل شده و تفاهم نامهای بسته شده که در این راستا، تا سقف یک میلیارد ریال خدمات تعمیرگاهی به این حوزه ارائه شود.
وحدتی پور به تاسیس نخستین انجمن وانت کمپرسیهای کشور در دزفول اشاره کرد و گفت: پیگیر راه اندازی پایانه حمل و نقل نیز هستیم.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دزفول ضمن قدردانی از رانندگان حمل ونقل دانش آموزی اظهارکرد: حوزه حمل و نقل دانش آموزی یکی از مهمترین حوزههای شهری است، نظارت به صورت قدرتمند انجام میشود.
وحدتیپور ادامه داد: ستاد معاینه فنی دزفول پس از مدتها فعال و نظارتها تشدید میشود؛ به زودی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین نیز راه اندازی خواهد شد.