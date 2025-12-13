پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه بزرگ تجسمی «در قاب بهشت» در نگارخانه خیال مؤسسه صبای فرهنگستان هنر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه که با بیش از ۱۰۰۰ اثر دریافتی، یکی از بزرگترین رویدادهای هنری سال محسوب میشود، به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و بزرگداشت مقام مادر، با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، بنیاد شهید، موزه شهدا، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حوزه هنری و مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا شروع به کار کرد.
در این مراسم، هنرمندانی، چون جواد بختیاری (خوشنویس)، سهراب هادی (نقاش)، منصور اسکندری (سرامیست)، حبیب توحیدی (نقاش)، طاهر شیخالحکما (مجسمهساز)، داریوش محمدخانی (عکاس) و مسعود مولایی (نقاش) حضور داشتند.
همچنین، در جریان این برنامه، شهرام امیری و پیمان پیروی با برگزاری ورکشاپ تخصصی در حوزه پیکرتراشی و نقاشیخط، به خلق اثر در حضور مخاطبان پرداختند. این ورکشاپها روز شنبه نیز ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند روند خلق آثار هنری را از نزدیک مشاهده کنند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پس از داوری آثار، ۵ جایزه به انتخاب هیئت داوران و ۵ جایزه بر اساس انتخاب مخاطبان، به آثار برگزیده تعلق خواهد گرفت.
نمایشگاه «در قاب بهشت» تا سوم دی ۱۴۰۴ همهروزه (به جز ایام تعطیل) از ساعت ۱۰ تا ۱۸ برای بازدید عموم در نشانی خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵، مؤسسه فرهنگیهنری صبا دایر است.