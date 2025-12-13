پخش زنده
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان قزوین گفت: قزوین در جایگاه میانی کشور از نظر سرانه کتابخانه قرار دارد، اما برای دستیابی به استاندارد مطلوب به حدود ۱۲۰ کتابخانه جدید نیاز دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قافله باشی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه افزود: به همین دلیل توسعه کتابخانههای سیار و اجرای طرحهای «کوله کتاب» و «پیک کتاب» برای مناطق کمبرخوردار در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: هر کتابخانه سیار میتواند دهها روستا را پوشش دهد و گسترش این ناوگان دسترسی به کتاب را در مناطق صعبالعبور تسهیل میکند.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان گفت: هماکنون استان دارای ۵۹ باب کتابخانه است که شامل ۴۲ کتابخانه نهادی و ۱۷ کتابخانه مشارکتی میشود.
به گفته قافله باشی، همچنین دو کتابخانه جدید در شهرهای قشلاق و شریفآباد در مراحل پایانی آمادهسازی قرار دارند و پیشبینی میشود در دهه فجر به بهرهبرداری برسند.
وی افزود: بیش از ۶۰ هزار نفر عضو فعال در کتابخانههای عمومی استان هستند که ۵۷ درصد اعضا بانوان و ۲۸ درصد کودکان و نوجوانان هستند.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان گفت: سرانه عضویت در استان ۴/۷۹ نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت و بالاتر از میانگین کشوری است.
قافله باشی افزود: سرانه نسخه کتاب در استان ۸۷/۳۴ جلد برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت و بالاتر از میانگین کشوری است.
وی با اشاره به خرید متمرکز کتابها گفت: کتابهای علمی و روزآمد در اولویت خرید قرار دارند و طرح «کتابچین» نیز برای شناسایی نیاز واقعی اعضا اجرا میشود.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان گفت: یکی از چالشهای مهم را قدیمیبودن بخشی از منابع دانست و از رسانهها و خیرین خواست در ترویج فرهنگ اهدای کتاب و خرید منابع جدید مشارکت کنند.
قافله باشی افزود: خیران در حوزههای مختلف فعال هستند، اما حوزه کتاب کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر خانواده میتواند با اهدای کتابهای خواندهنشده خود در توسعه فرهنگ مطالعه سهیم شود.