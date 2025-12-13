پخش زنده
رئیس دادگستری و دادستان بم بر تسریع ترخیص کالاهای دپو شده و تقویت نظارتهای گمرکی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب بم در نشست با مسئولین گمرک شهرستان بر مسائل مربوط به ترخیص کالاهای دپو شده، مسئولیت مدیران مرتبط و ضرورت تقویت زیرساختهای نظارتی و تجهیزاتی گمرک منطقه ویژه اقتصادی بم تاکید کردند.
در ابتدای این دیدار، رئیس دادگستری بم ضمن تبریک انتصاب آقای امیری بهعنوان رئیس گمرک شهرستان بم، بر ضرورت اجرای دقیق وظایف قانونی تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای کالاهای دپو شده، لازم است فرآیند ترخیص کالاها با استفاده از اختیارات قانونی تسریع شود و مدیران مرتبط نیز نسبت به تکالیف خود پاسخگو باشند.
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل فرحبخش افزود: در حوزه نیروی انسانی و زیرساختهای موردنیاز گمرک باید تقویت جدی صورت گیرد و هیچگونه تساهلی در نظارتها پذیرفتنی نیست؛ چرا که هرگونه خلل در کنترلها میتواند موجب تضییع حقوق مردم و اختلال در چرخه تجارت شود.
دادستان بم نیز در این نشست با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی برخورد نیست، بلکه پیشگیری است، تصریح کرد: گمرک منطقه ویژه بم با امکانات محدود در حال فعالیت است، اما حجم کار و میزان تولید و ورودی کالا به نسبت امکانات بسیار بالاست و لازم است این وضعیت متناسبسازی شود.
بهنام جعفری زاده ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار شماست و از اقدامات قانونی برای ارتقای سلامت و شفافیت فرایندها حمایت میکند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا، خواستار آن شد که گمرک منطقه ویژه هرچه سریعتر به دستگاه ایکسری مجهز شود و افزود: از آنجایی که بدون ابزارهای مناسب مبارزه با قاچاق، امکان کنترل هوشمند و دقیق وجود ندارد؛ تجهیز گمرک باید در اولویت باشد.
در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار همکاری، هماهنگی بین نهادی و پیگیری مشترک مشکلات و نیازهای گمرک منطقه ویژه تأکید کردند.