پخش زنده
امروز: -
جشنواره تاک و افلاک شهر کامو و چوگان در تقویم ملی گردشگری کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع شهرستان کاشان گفت: در راستای تحقق ساماندهی و حرفهای سازی رویدادهای گردشگری در سند تحول دولت، رویداد جشنواره شهرستان کاشان در فهرست رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسید.
علیرضا عبدالله زاده افزود: شهر کامو و چوگان با داشتن موقعیت کوهستانی، بافت تاریخی زیبا، فراوانی باغهای انگور، موقعیت طبیعی و حیاتوحش بکر به عنوان زیستگاه حیات وحش مرکزی ایران، وجود رصدخانه ملی ایران و قرار گرفتن در ارتفاعات گَرکُش این شهر را به یکی از مقاصد نوظهور گردشگری تبدیل کرده است.
وی با یادآوری برگزاری جشنواره تاک و افلاک شهر کامو و چوگان در آبان ماه سال جاری ادامه داد: برگزاری این جشنوارهها گامی ارزشمند در مسیر شناساندن ظرفیتهای گردشگری منطقه، فروش محصولات روستایی و ابجاد شور و نشاط اجتماعی میشود.
عبدالله زاده گفت: با توجه به فراوانی باغهای انگور در این منطقه، میتوان انگور آن را جزو مرغوبترین انواع انگور دانست و شیوه سنتی تبدیل آن به فرآوردههای مختلف و برگزاری جشنواره ملی انگور در کنار محصول گل محمدی هم میتواند بهعنوان نماد این شهر معرفی شود.
وی افزود: وجود بیش از ۱۰ اثر ثبتی، صنایعدستی همچون گیوه، سفره بافی و انواع دست بافتههای سنتی و دهها رویداد فرهنگی از دیگر ظرفیتهای گردشگری این منطقه است که میتواند سرمایهگذاران را برای احداث و تکمیل زیرساختهای گردشگری از جمله ایجاد بوم گردی و سفرهخانه سنتی با هدف رونق بیشتر صنعت گردشگری جذب کرد.