به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیتیم فوتبال ۹۰ ارومیه در رقابت هفته پانزدهم خود میهمان صنعت نفت آبادان که مدعی صعود بود با نتیجه یک بر صفر شکست خورد
دیدارهای روز نخست هفته پانزدهم لیگ دستهاول باشگاههای کشور شب گذشته در پنج شهر مختلف برگزار شد که در یکی از این دیدارها دو تیم صنعت نفت آبادان و ۹۰ ارومیه به مصاف هم رفتند.
در این دیدار تیم ۹۰ در مقابل تیم مدعی صعود صنعت نفت آبادان به باخت یک بر صفر رضایت داد.
با این باخت زردپوشان ارومیهای، یک سهامتیاز دیگر را نیز از دست دادند و با توجه به نتایج دیگر این رقابتها، به رده دهم لیگ دستهاول سقوط کردند.