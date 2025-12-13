پخش زنده
محافظت از کنتور آب در برابر یخزدگی ضروری است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با ادامه سرمای هوا و یخبندانهای اخیر، شرکت آب و فاضلاب استان از شهروندان به ویژه مالکین ساختمانهای شمالی و آپارتمانهای تازهساز خالی از سکنه خواست نسبت به محافظت از کنتور و تاسیسات آب منازل خود توجه ویژه داشته باشند.
بر اساس این اطلاعیه، در صورت یخزدگی و آسیب به کنتور، هزینه تعمیر یا تعویض آن به عهده مشترک خواهد بود.
توصیههای شرکت آب و فاضلاب برای پیشگیری از یخزدگی کنتور:
• پوشش مناسب کنتور و لولههای خارج از ساختمان با پشم شیشه یا مواد مشابه.
• جلوگیری از ورود آب و برف به داخل حوضچه کنتور.
در صورت یخزدگی کنتور و تاسیسات آب:
• از ریختن آب جوش یا تماس مستقیم با آتش خودداری شود.
• شهروندان میتوانند برای راهنمایی با شماره ۱۲۲ تماس بگیرند