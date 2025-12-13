در اولین بازی هفته تیم اونیون برلین ۳ - ۱ مهمان مدعی خود ار بی لایپزیش را شکست داد. تیدیام گومس در دقیقه ۶۰ زننده گل تیم لایپزیش بود. تیم برلینی با ۱۸ امتیاز به رده هشتم صعود کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۲۲ آذر:

بوروسیا مونشن گلادباخ - وولفسبورگ

هوفنهایم - هامبورگ

سن پائولی - هایدن هایم

بایرلورکوزن - اف ث کلن

* یک شنبه ۲۳ آذر:

فرایبورگ - بوروسیا دورتموند

بایرن مونیخ - ماینتس

وردربرمن - اشتوتگارت

- در جدول بایرن مونیخ با ۳۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۲۹، بوروسیا دورتموند با ۲۸ و بایرلورکوزن با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.