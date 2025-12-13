استاندار کرمانشاه بر ضرورت نوسازی ماشین‌آلات، تأمین بدون دغدغه سوخت، تجهیز راهدارخانه‌ها، افزایش ایمنی سفرهای نوروزی و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقلی به‌ویژه در مرزهای خسروی و سومار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،استاندار کرمانشاه در ادامه نظارت میدانی بر دستگاه‌های اجرایی، با حضور در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، از نزدیک در جریان وضعیت فعالیت‌ها، آمادگی برای فصل زمستان و روند خدمت‌رسانی این مجموعه قرار گرفت و با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران، راهداری را خط مقدم ایمنی، ترانزیت و رفاه عمومی دانست.

دکتر حبیبی بر ضرورت آمادگی کامل برای زمستان، نوسازی ماشین‌آلات، تأمین بدون دغدغه سوخت، تجهیز راهدارخانه‌ها، افزایش ایمنی سفرهای نوروزی و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقلی به‌ویژه در مرزهای خسروی و سومار تأکید کرد و نقش مؤثر راهداری استان در موفقیت اربعین حسینی و پشتیبانی از اقتصاد و ترانزیت کشور را مورد توجه قرار داد.