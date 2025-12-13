به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اشرفی در جمع خبرنگاران گفت: در این جشنواره نمایش‌ها بصورت رایگان یک هفته در مناطق مختلف اجرا خواهد شد. تا نمایش به عنوان یک کالای فرهنگی در سبد خانوار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره با تاکید بر هویت فرهنگی شهر تهران برگزار می شود ،گفت: هزار و ۲۲۹ اثر در قالب صحنه‌ای، کودک، نوجوان، عکس، پوستر و نمایشنامه نویسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

اشرفی ادامه داد: نمایش‌های کودکان و نوجوانان با همکاری برخی مسئولان در کانون پرورش فکری کودکان فضای محیطی خانه هنرمندان، فرهنگسرا‌ها اجرا می‌شود و همچنین در تلاش برای هماهنگی با آموزش پرورش هستیم تا بخشی از اجرا‌های صبح در مدارس برگزار شود.

وی افزود:دو جایزه ویژه برای اجرا‌های صحنه‌ای داریم که در تماشاخانه ایرانشهر برگزار می‌شود. همچنین جایزه مقاومت مردم تهران با اشاره جنگ ۱۲ روزه در تمام بخش‌ها اهدا خواهد شد.

در ادامه معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت:داوران از همه سلایق مختلف انتخاب شده‌اند و همه اختلافات سلیقه‌ای را پشت در گذاشتن و دست به دست هم می‌دهند تا شاهد روند خوبی در اجرا باشیم.

محمد خراسانی زاده،با اشاره به استقبال زیاد هنرمندان از این جشنواره افزود: همچنین دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور، پنجمین دوره موسیقایی محله نیز برگزار خواهد شد.