پخش زنده
امروز: -
مراسم رونمایی از پوستر پویش انساندوستانه نذر شیر مادر در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مراسم رونمایی از پوستر پویش انسان دوستانه نذر شیر مادر با حضور مسئولان شهری، دانشگاهی، مدیران حوزه سلامت، کادر درمان و جمعی از فعالان اجتماعی برگزار شد.
مسئول مامایی و درمان دانشگاه علومپزشکی بابل گفت: این پویش با هدف فرهنگسازی در زمینه اهدای شیر مادر و حمایت از نوزادان نارس و کموزن، همزمان با مناسبتهای مرتبط با مقام والای مادر آغاز به کار کرده است.
آقاتبار با تأکید بر اهمیت شیر مادر بهعنوان حیاتیترین منبع تغذیه برای نوزادان، بهویژه نوزادان نارس و بستری در بخشهای مراقبت ویژه، پویش نذر شیر را حرکتی ارزشمند و انساندوستانه دانستند که میتواند نقش مؤثری در نجات جان نوزادان محروم از شیر مادر ایفا کند.
وی افزایش آگاهی عمومی، جلب مشارکت خانوادهها و ترغیب مادران سالم و شیرده دارای مازاد شیر برای اهدای شیر از دیکر اهداف این پویش عنوان کردند و تأکید داشتند که شیرهای اهدایی پس از انجام مراحل دقیق آزمایشگاهی، پاستوریزاسیون و تأیید سلامت، به نوزادان نیازمند در مراکز درمانی تحویل داده میشود.
دکتر آقاتبار افزود پویش نذر شیر مادر تلاش دارد با همراهی مردم، خیرین و نهادهای مسئول، فرهنگ نوعدوستی و حمایت مادرانه را در جامعه گسترش داده و زمینهای فراهم کند تا نوزادان نارس و پرخطر از حق طبیعی خود یعنی شیر مادر بهرهمند شوند.