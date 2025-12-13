مسابقات لیگ برتر انگلیس، دیدار اتلتیکومادرید و والنسیا، دیدار لیورپول و برایتون، رقابت‌های هفته شانزدهم فوتبال لالیگا و مسابقات مهم فوتبال باشگاه‌های داخلی و خارجی، از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تیم‌های چلسی - اورتون و آرسنال - ولورهمپتون، امروز با هم دیدار می‌کنند که این دو بازی به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

مسابقه اول ساعت ۱۸:۳۰ بین تیم‌های چلسی و اورتون در ورزشگاه استمفورد بریج شهر لندن انگلیس برگزار می‌شود و عباس قانع گزارشگر این بازی است.

ساعت ۲۳:۲۰ در ورزشگاه امارات شهر لندن بازی دوم بین تیم‌های آرسنال و ولورهمپتون انجام می‌شود و گزارشگری این مسابقه به عهده بهنام مهدی زاده است.

اتلتیکومادرید و والنسیا در هفته شانزدهم رقابت‌های فصل ۲۶ ـ ۲۰۲۵ لیگ لالیگا اسپانیا، به مصاف هم می‌روند.

شبکه ورزش دیدار دو تیم اتلتیکومادرید و والنسیا را در چارچوب رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ لالیگا فصل ۲۶_۲۰۲۵، را از ساعت ۱۶:۳۰، با گزارشگری علیرضا علیفر، به صورت زنده پخش می‌کند.

عملکرد آماری اتلتیکومادرید در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۹ گل خورده و ۲۰ گل به ثمر رسانده و در رتبه چهارم جدول است.

والنسیا نیز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۲ گل خورده و ۱۲ گل به ثمر رسانده و در رتبه ۱۶ جدول است.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس، تقابل تیم‌های لیورپول و برایتون را شامگاه امشب در برنامه «لذت فوتبال» و به صورت زنده پخش می کند.

دو تیم لیورپول و برایتون در جریان بازی‌های هفته شانزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس ۲۶ ـ ۲۰۲۵، از ساعت ۱۸:۳۰، به مصاف هم می‌روند و شبکه ورزش این جدال را با گزارشگری حسین رضایی و به صورت زنده برای هواداران فوتبال انگلیس پخش خواهد کرد.

لیورپول با قرار گرفتن در رتبه ۱۰ جدول تلاش می‌کند با کسب امتیاز این بازی موقعیت خود را در جمع تیم‌های بالای جدول بهبود دهد. برایتون هم که در رتبه ۸ جدول قرار دارد، به دنبال تقویت جایگاه خود در بالای جدول است.

شبکه ورزش در ادامه رقابت‌های هفته شانزدهم فوتبال لالیگا، امشب دیدار بارسلونا ـ اوساسونا را در ساعت ۲۱ و ختافه ـ اسپانیول را در ساعت ۲۳:۳۰ به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.

بارسلونا در حال حاضر با ۴۰ امتیاز صدرنشین لالیگا است. اوساسونا نیز در رتبه ۱۵ جدول قرار دارد، وضعیتی که فشار را روی آنها بیشتر کرده و آنها به دنبال کسب امتیاز در این بازی هستند.

اسپانیول در ۱۵ بازی اخیر با ۲۷ امتیاز در رده ۵ جدول قرار دارد. ختافه نیز در ۱۵ بازی با ۲۰ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد.

برنامه های «فوتبال برتر» و «گزارش ورزشی»، شبکه سه از امروز تا آخر هفته مسابقات مهم فوتبال باشگاه‌های داخلی و خارجی را به صورت زنده پخش می‌کند.

جدول پخش مسابقات به شرح ذیل است:

شنبه ۲۲ آذر

ساعت ۱۸:۳۰ چلسی - اورتون

ساعت ۲۳:۳۰ آرسنال - ولورهمپتون

یکشنبه ۲۳ آذر

ساعت ۱۶:۱۵­ پرسپولیس - آلومینیوم اراک

ساعت ۲۳:۳۰ آلاوس - رئال مادرید

دوشنبه ۲۴ آذر

ساعت ۱۶:۱۵ خیبر خرم آباد - استقلال

ساعت ۲۲:۳۰­­ برنامه کارشناسی فوتبال برتر

سه شنبه ۲۵ آذر

ساعت ۲۳:۳۰­­ کاردیف سیتی - چلسی

­پنجشنبه ۲۷ آذر­ ­

ساعت ۱۶:۱۵­­ تراکتور تبریز - پرسپولیس

جمعه ۲۸ آذر

ساعت ۱۵:۱۵­ فولاد هرمزگان - استقلال.