استاندار قزوین گفت: ظرفیت‌ها و اختیارات مدیران کل باید متناسب با جمعیت استان‌ها و نیاز‌های شهرستان‌ها تعریف شود و تمرکز اصلی بر پروژه‌هایی باشد که ارزش افزوده ایجاد کرده و در کوتاه‌مدت به بهره‌برداری می‌رسند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه گفت: مدیران کل باید ظرفیت‌ها و اختیارات خود را بر اساس عدالت و نیاز واقعی مردم تعریف کنند و این تقسیم‌بندی نباید صرفاً بر پایه ساختار اداری باشد.

وی با اشاره به اولویت‌های استان افزود: حوزه راه‌ها، بهداشت و درمان و طرح‌های ورزشی در صدر برنامه‌های توسعه قرار دارند و تکمیل فضا‌های آموزشی، پژوهشی و ورزشی و همچنین پروژه‌های مرتبط با آب و کشاورزی باید با استفاده از منابع ملی که تاکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها تأمین شده، سرعت بیشتری بگیرد.

استاندار خاطرنشان کرد: در جریان سفر ریاست جمهوری به قزوین، ۲۸ تیم مصوبات را به بانک‌ها اطلاع دادند و تأکید شد که بانک‌ها باید سریعاً آمادگی لازم برای تأمین مالی پروژه‌ها را داشته باشند.

نوذری تأکید کرد: واحد‌هایی که در حال تکمیل هستند باید بدون تأخیر به بهره‌برداری برسند و تسهیلات باید به پروژه‌هایی اختصاص یابد که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، اشتغال‌زا هستند و قابلیت بهره‌برداری سریع دارند.

وی گفت: طرح‌هایی که ظرف یک تا دو سال آماده بهره‌برداری می‌شوند باید در اولویت قرار گیرند و در عین حال ذخیره منابع برای پروژه‌های بلندمدت ضروری است، اما تمرکز اصلی باید بر طرح‌هایی باشد که می‌توانند در کوتاه‌مدت فرصت‌های شغلی ایجاد کنند.