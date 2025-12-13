به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، آنژیوگرافی پریفرال، یک تکنیک تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از اشعه ایکس و تزریق ماده حاجب، تصاویر دقیقی از عروق خونی در اندام‌های مختلف بدن به جز قلب و مغز ارائه می‌دهد.

این روش به پزشکان کمک می‌کند تا مشکلاتی مانند تنگی، انسداد یا ناهنجاری‌های عروقی را شناسایی و بررسی کنند.