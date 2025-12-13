مکس پریموراتس تحلیلگر سیاسی و عضو اندیشکده آمریکایی هریتیج و نزدیک به دونالد ترامپ با اظهاراتی جنجالی درباره ساختار سیاسی بوسنی و هرزگوین واکنش‌های گسترده‌ای را در این کشور برانگیخت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، او که در نشستی درباره توافق صلح دیتون در زاگرب سخن می‌گفت، مدعی شد که تنها راه بقای سیاسی کروات‌ها در بوسنی و هرزگوین، ایجاد سومین واحد فدرال است.

پریموراتس در سخنان خود ادعا کرد که توافق دیتون نتوانسته برابری واقعی سه قوم اصلی بوسنی را تضمین کند و ساختار کنونی کشور به زیان کروات‌های عمل کرده است.

به گفته او، کاهش جمعیت کروات‌ها و محدود شدن نقش سیاسی آنان سبب شده است این گروه در نظام تصمیم‌گیری کشور به حاشیه رانده شود.

وی افزود تشکیل یک واحد فدرال جدید می‌تواند حقوق سیاسی و فرهنگی کروات‌ها را تضمین کرده و به ثبات بلندمدت کمک کند.

این تحلیلگر آمریکایی همچنین مدعی شد کروات‌ها تنها نیروی واقعاً غرب‌گرا در بوسنی و هرزگوین هستند؛ گزاره‌ای که به‌سرعت با انتقاد‌های شدید در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور روبه‌رو شد.

منتقدان این سخنان را جانبدارانه، تفرقه‌افکنانه و مغایر با روح همزیستی و ساختار چندقومیتی بوسنی توصیف کردند.

در واکنش به این اظهارات، مقام‌ها و تحلیلگران بوسنیایی هشدار دادند طرح موضوع تشکیل سومین واحد فدرال می‌تواند تعادل شکننده سیاسی کشور را بر هم بزند و مسیر اصلاحات و گفت‌وگوی داخلی را دشوارتر کند.

تحلیلگران می‌گویند هرگونه تغییر در ساختار سیاسی بوسنی و هرزگوین باید صرفاً از مسیر گفت‌وگوی داخلی و توافق میان همه طرف‌ها انجام شود، نه بر اساس پیشنهاد‌های خارجی یا نگاه‌های قومیتی.