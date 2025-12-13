به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، میلاد رضایی دبیر همایش بانوان موثر گرمسار گفت: در این مراسم از بانوان موثر بخش‌های مدیریتی ، مذهبی ، ورزشی ، هنری ، گردشگری و صنایع دستی و کار آفرینی تجلیل شد.

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت : در دوره ابتدایی طرح حامی برای حمایت از دانش آموزان نیازمند در مدارس اجرا شد و با اجرای آن وضعیت درسی ۴۹ درصد دانش آموزان نیازمند به تلاش بیشتر بهبود یافت .

در این مراسم مسئولان شهرستان گرمسار هم حضور داشتند.