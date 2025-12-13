معاون اول رئیس‌ جمهور در آستانه شب یلدا ضمن دستور به تولیدکنندگان و اصناف برای عرضه کالا‌های مورد نیاز مردم با قیمت مناسب، از نهاد‌های نظارتی خواست ضمن افزایش نظارت خود بر بازار، با معدود متخلفان برخورد قاطع کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد رضا عارف در دستوری خطاب به تأمین‌کنندگان کالا‌های مورد نیاز مردم و اصناف، تأکید کرد که از همه تأمین‌کنندگان محترم کالا‌های مورد نیاز مردم در این ایام انتظار می‌رود به روال گذشته کالا‌ها را با قیمت مناسب در اختیار اصناف قرار دهند و اصناف محترم هم مانند مناسبت‌های گذشته، کالا‌های مورد درخواست مردم را با سودی عادلانه عرضه کنند.

معاون اول رئیس‌ جمهور، همچنین به نهاد‌های نظارتی از جمله اتاق اصناف، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات هم دستور داد که ضمن افزایش نظارت، با معدود فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمی‌کنند، برخورد قاطعی کنند تا ان‌شاءالله هموطنان عزیز، یلدای گرم و با نشاط در کنار خانواده‌ها، اقوام و دوستان خود داشته باشند.