مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: بزرگترین طرح خورشیدی استان به میزان ۵۰۰ مگاوات با همکاری شرکت خارجی و طی مدت یک سال احداث خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عادل کاظمی گفت اکنون ۱۵۰۰ نیروگاه خورشیدی در مراحل مختلف اجرا در استان قرار دارند و روند توسعه نیروگاهها در زنجان بهصورت قابل توجهی رو به رشد است
وی افزود:. بزرگترین طرح خورشیدی استان نیز با همکاری شرکت خارجی و طی مدت یک سال احداث خواهد شد.
کاظمی تأکید کرد: این سطح از پیشرفت، نتیجه رویکرد فعال ادارات، صنایع و مشترکینی است که به الزامات قانونی توجه کردهاند.
وی سپس به ماده ۵ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت:تمامی مشترکین اداری مشمول ماده ۵ مکلفاند از ابتدای سال ۱۴۰۳، سالانه پنج درصد و در مجموع ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. اغلب ادارات برای سهولت در بهرهبرداری، این میزان را یکجا و در قالب احداث نیروگاه ۲۰ درصدی پیادهسازی میکنند.
کاظمی افزود: این نیروگاهها میتوانند بهصورت متمرکز در یک ساختمان اداره یا بهصورت پراکنده در چند ساختمان یک مجموعه اجرا شوند، اما برق تولیدی الزاماً باید در محل همان اداره مصرف شود و رعایت تناسب تولید و مصرف ضروری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان یادآور شد: صنایع و کارخانجات با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات نیز طبق ضوابط از ابتدای سال ۱۴۰۲ موظف شدهاند سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند. این تکلیف قانونی، مسیر صنایع استان را به سمت استقلال انرژی، کاهش هزینهها و افزایش تابآوری شبکه سوق میدهد.
کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از تجهیزات مدرن افزود: یکی از مهمترین موارد، اینورترهای هیبریدی هستند. این تجهیزات میتوانند در کنار پنل خورشیدی و باتریهای ذخیرهساز، بخشی از برق ضروری ادارات را حتی در زمان خاموشی شبکه تأمین کنند. این قابلیت، علاوه بر مزیت فنی، بخشی از الزامات پدافند غیرعامل است و به افزایش تابآوری مجموعههای دولتی کمک میکند. استفاده از این تجهیز در پروژههای جدید باید در اولویت باشد.