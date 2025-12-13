پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیرضا طاقه باف از پرداخت مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان برای حمایت و فعال سازی واحدهای پرواربندی و تامین علوفه استان یزد خبر داد.
طاقه باف افزودک با توجه به برگزاری هفتگی کارگروه اقتصادی و همچنین تخصیص اعتبار فعال سازی واحدهای دامی و همکاری بسیار خوب بانک کشاورزی ضروری است متقاضیان نسبت به ثبت درخواست تسهیلات در سامانه سیتا اقدام کنند.