معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان یزد از پرداخت مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان برای حمایت و فعال سازی واحد‌های پرواربندی استان یزد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیرضا طاقه باف از پرداخت مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان برای حمایت و فعال سازی واحد‌های پرواربندی و تامین علوفه استان یزد خبر داد.

طاقه باف افزودک با توجه به برگزاری هفتگی کارگروه اقتصادی و همچنین تخصیص اعتبار فعال سازی واحد‌های دامی و همکاری بسیار خوب بانک کشاورزی ضروری است متقاضیان نسبت به ثبت درخواست تسهیلات در سامانه سیتا اقدام کنند.