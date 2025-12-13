سعید رسولی با تأکید بر ضرورت نوسازی ساختاری و انسانی بنادر کشور گفت: هدف ما ایجاد بنادر نسل سوم است؛ بنادری که نه‌تنها از نظر زیرساخت، بلکه با مدیران و کارکنان نسل سوم اداره می‌شوند





به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما، به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، ارتقای سطح دانش و آموزش نیروی انسانی در دستور کار این سازمان قرار دارد و استفاده از دانش بومی و ظرفیت دانشگاه‌های داخلی از اهداف جدی سازمان بنادر است.

رسولی افزود: «در کنار تکیه بر توان داخلی، تعامل سازنده با دنیا را نیز دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد دریا‌محور اظهار داشت: «آسیب‌های ناشی از اقتصاد نفتی باعث شده بخشی از ظرفیت‌ها و استعداد‌های ذاتی کشور نادیده گرفته شود، به همین دلیل، اقتصاد دریا‌محور را به‌عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی در دستور کار قرار داده‌ایم و معتقدیم آینده نسل‌های بعدی در گرو توجه به این حوزه است.

وی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت شکل‌گیری «تمدن دریایی» تصریح کرد: سازمان بنادر موظف به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است و این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

رسولی همچنین با اشاره به مغفول ماندن بنادر کوچک در سال‌های گذشته گفت: توجه ویژه به این بنادر از الزامات توسعه متوازن دریایی کشور است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه اتصال ریلی چابهار به زاهدان اشاره کرد و افزود: با هماهنگی‌های درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی، افزایش هم‌افزایی و تکمیل این اتصال ریلی، به موازات آن شاهد جهش اقتصادی در منطقه خواهیم بود.