پخش زنده
امروز: -
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) باهدف محرومیتزدایی و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار فعالیت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ شهرستان فریدونشهریکی از مناطقی است که در سالهای گذشته از طرحهای اشتغالزایی این بنیاد بهرهمند شده است.
تسهیل گر بنیاد برکت در شهرستان فریدونشهر، حمایت از اشتغال زایی و کسب و کارهای خانگی و توانمند سازی اقشار مختلف مردم در مناطق محروم را از اولویتهای بنیاد برکت دانست و گفت: بنیاد برکت از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را شهرستان فریدونشهر آغاز کرد و تاکنون به بیش از ۶۵۰ نفر تسهیلات کم بهره پرداخت کرده است.
هاشم شیاسی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ متقاضی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی در قالب کارگاهی، خانگی و خویش فرما به بانکها معرفی شدهاند که در مرحله رسیدگی و تامین اعتبار است.
وی مهمترین عرصههای پرداخت تسهیلات بنیاد برکت را کشاورزی، دامداری، صنعت و خدمات اعلام کرد و گفت: برای حمایت از کشاورزان، با پرداخت تسهیلات کم بهره به کشاورزان ۵۰ هکتار گیاهان دارویی در شهرستان کشت شده است.
مسئول بنیاد برکت ستاد حضرت امام در غرب استان اصفهان نیز میزان تسهیلات اشتغالزایی این بنیاد را از ۱۵۰ میلیون تومان تا سقف ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در ۳ سال گذشته بیش از ۲۰ طرح کارگاهی راکد و نیمه فعال شهرستان فریدونشهر با حمایتهای بنیاد برکت دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند.
محمد حاجی عرب با اشاره به پرداخت تسهیلات به بیش از ۲ هزار متقاضی در مناطق غرب استان در شش ماهه اول امسال افزود: تا پایان سال جاری تلاش میکنیم این میزان به ۴ هزار نفر افزایش یابد.