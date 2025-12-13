رومینا چمسورکی، ملی پوش پاراتکواندو ایران به مبارزه فینال این رشته در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری می‌شود.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

رومینا چمسورکی از ایران در وزن ۶۵+ کیلوگرم که سه پاراتکواندوکار حضور داشتند، در مبارزه اول خود و در مرحله نیمه نهایی مقابل لینکویا از هند قرار‌گرفت.

این دختر پاراتکواندوکار ایران در دو راند متوالی موفق به شکست حریف خود شد و به فینال رسید.