رومینا چمسورکی، ملی پوش پاراتکواندو ایران به مبارزه فینال این رشته در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری میشود.
در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتهاند.
رومینا چمسورکی از ایران در وزن ۶۵+ کیلوگرم که سه پاراتکواندوکار حضور داشتند، در مبارزه اول خود و در مرحله نیمه نهایی مقابل لینکویا از هند قرارگرفت.
این دختر پاراتکواندوکار ایران در دو راند متوالی موفق به شکست حریف خود شد و به فینال رسید.