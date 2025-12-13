به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این جشنواره، عقیله پاک از رادیو خاوران با تولید مستند داستانی «تهران تا لانو» به‌عنوان اثر برگزیده معرفی شد. این مستند ۲۵ دقیقه‌ای با محوریت تبیین خدمات و اقدامات شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در مناطق مرزی استان خراسان جنوبی، به‌ویژه روستای لانو، تهیه و تولید شده است.

مستند «تهران تا لانو» با رویکردی روایت‌محور، به موضوعات سازندگی، محرومیت‌زدایی و امیدآفرینی در مناطق کم‌برخوردار پرداخته و توانسته است نگاه داوران جشنواره را به خود جلب کند.

سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای «سَما» با موضوعات سازندگی، محرومیت‌زدایی، امیدآفرینی و دفاع مقدس ۱۲ روزه ، در دو بخش مردمی و حرفه‌ای برگزار شد و میزبان آثار متنوعی از فعالان رسانه‌ای سراسر کشور بود.