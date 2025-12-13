به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: طرح ویژه مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر طی ۱۰ روز گذشته در استان اجرا و در طول اجران آن یک تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

سردار جهانبخش افزود: در قالب این طرح ۸۰۰ معتاد متجاهر و همچنین ۲۰۰ نفر تهیه و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

وی، با اشاره به کشف ۱۵۰ هزار حب قرص روان گردان در قالب این طرح ۱۰ روزه تصریح کرد: همچنین ۱۵۰ پاتوق و محل استعمال مواد مخدر شناسایی شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: امسال پنج تن انواع مواد مخدر در استان کشف و ۹ هزار معتاد شناسایی و دستگیر شده‌است.