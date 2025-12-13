وزیر نفت: تدوین و ترسیم نقشه راه اثرگذار در اطلاع رسانی
با حکم وزیر نفت، سامان قدوسی بهعنوان سرپرست ادارهکل روابط عمومی وزارت نفت معرفی و از خدمات مدیرکل پیشین این حوزه تقدیر شد. وزیر نفت در این مراسم از بر تدوین و ترسیم نقشه را ه اثر گذار در حوزه اطلاع رسانی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از شانا، وزیر نفت در حکم انتصاب سامان قدوسی تاکید کرد: «تدوین و ترسیم نقشه راه اثرگذار در حوزه روابط عمومی»، «برقراری ارتباط مستمر و مؤثر با رسانهها و فعالان این حوزه» و «انعکاس شفاف، دقیق و بهموقع اقدامات و تلاشهای مدیران و کارکنان صنعت نفت در خدمت به کشور» از جمله مأموریتها و وظایف ادارهکل روابط عمومی وزارت نفت است و بر پیگیری جدی و نهاییسازی این موارد تأکید داشت.
در این مراسم، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت حضور داشتند. همچنین از خدمات و تلاشهای مجید بوجارزاده، مدیرکل پیشین روابط عمومی وزارت نفت، قدردانی شد.