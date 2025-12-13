پیش‌بینی بارش پراکنده باران در برخی نقاط بوشهر

هواشناسی بوشهر پیش‌بینی کرد: فعالیت سامانه بارشی در برخی نقاط استان همچنان ادامه دارد و ضمن افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.