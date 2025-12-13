پیشبینی بارش پراکنده باران در برخی نقاط بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: فعالیت سامانه بارشی در برخی نقاط استان همچنان ادامه دارد و ضمن افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران در برخی نقاط پیشبینی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هوشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی در ساعتهایی از وقت امروز و فردا در برخی از نقاط استان و روی دریا، احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق، دور از انتظار نیست.
حسین مستانه افزود: از روز دوشنبه با نفوذ سامانه بارشی جدیدی به استان و تداوم فعالیت آن تا پایان هفته، به تناوب با افزایش پوشش ابر، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدو برق و وزش تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
وی اضافه کرد: در این مدت سواحل استان متلاطم خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر آسمان استان را تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، مه آلود و در برخی نقاط بویژه نواحی جنوبی و ارتفاعات، بارش پراکنده باران و رعدوبرق پیشبینی کرد.
وی گفت: جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
مستانه ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
به گفته وی، فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۱:۴۵، جزر اول ساعت ۰۸:۴۰، مد دوم ساعت ۱۶:۰۰ جزر دوم ساعت ۲۳:۰۰ خواهد بود.