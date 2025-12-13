به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نشست هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی استان اصفهان گفت: در این دوره ۳۶۲ اثر از هنرمندان صنایع دستی این استان به دبیرخانه راه یافت و پس از داوری اولیه،۱۲۴ اثر از ۱۰۹ هنرمند در مرحله نهایی هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی استان اصفهان رقابت کردند که منتخبان سال آینده در یازدهمین دوره داوری مهر اصالت بین المللی صنایع دستی (یونسکو) رقابت می‌کنند.

عبدالله نورالهی، میناکاری، قلمزنی، خاتم کاری، زری بافی، فیروزه کوبی، مخمل برجسته و منبت و معرق چوب را از جمله رشته‌های صنایع دستی ارسالی هنرمندان به این دوره از داوری مهر اصالت برشمرد و افزود: هر هنرمند می‌توانست حداکثر با دو اثر در این دوره از رقابت‌ها شرکت کند.

وی ادامه داد: در داوری آثار صنایع دستی چهار محور اصلی شامل اصالت، مرغوبیت نوآوری همچنین بازاریابی و بسته بندی مد نظر است؛ درواقع آثاری موفق به دریافت مهر اصالت می‌شوند که نشان دهنده هویت فرهنگی و ملی همچنین خلاقیت در طرح، روش تولید و مواد اولیه بویژه استفاده از مواد طبیعی با قابلیت بازیافت در طبیعت باشد.

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی هر دو سال یکبار برگزار می‌شود.

نوراللهی گفت: آثار هنرمندانی که مهر اصالت دریافت می‌کنند، با اسم و امضای خودشان شناخته و ابزاری تبلیغاتی (تنها برای این محصول خاص یا خط تولید آن) برای تصدیق کیفیت و اعتبار محصول است و امکان عرضه آن در کشور‌های مختلف فراهم می‌شود.

استان اصفهان با ۶۰۰ اثر صنایع دستی دارای مهر اصالت ملی و ۱۳۲ اثر مهر اصالت یونسکو (نشان بین المللی) در کشور پیشتاز است.