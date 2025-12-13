پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی تاگسه چافو که به تهران سفر کرده، ظهر امروز با حضور در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سیدعباس عراقچی دیدار و گفتوگو کرد. تاگسه چافو رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی که به تهران سفر کرده، ظهر امروز (شنبه) ۲۲ آذرماه با حضور در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سیدعباس عراقچی دیدار کرد.