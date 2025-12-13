به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اواسط مهرماه ۱۴۰۴ خبر حضور کامران فانی، فهرست‌نویس و کتابشناس نامدار، در مرکز نگهداری سالمندان کرج منتشر شد و نگرانی بسیاری از چهره‌های فرهنگی را در پی داشت. با پیگیری و تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند نهاد دیگر، از جمله سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مقدمات انتقال استاد کامران فانی به بیمارستان برای بررسی وضعیت جسمانی ایشان انجام شد.

متن پیام رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به شرح زیر است:

«کلُّ مَنْ عَلیها فَان

درگذشت کامران فانی، پژوهشگر، مترجم و چهره اثرگذار حوزه کتاب و کتابداری، موجب اندوه و تأثر عمیق شد. نام او با دقت علمی، وسواس حرفه‌ای و کوشش پیگیر در تقویت زیرساخت‌های دانشیِ کتابشناسی، فهرست‌نویسی و خدمات مرجع گره خورده بود و آثار و منش حرفه‌ای او برای نسل‌های متعددِ اهل کتاب، معیار و الهام باقی خواهد ماند.

فانی گوهری گران‌بها و فرهیخته‌ای شریف بود که عمر خود را در خدمت اعتلای فرهنگ و اندیشه ایرانی قرار داد و در طول سال‌های حیات علمی خود، علاوه بر آثار مکتوبی که تألیف و ترجمه کرد، با نهادهای مهم فرهنگی و علمی نظیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری مؤثری داشت.

اینجانب این ضایعه را به خانواده گرامی، دوستان و همکاران، کتابداران و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت گفته، برای بازماندگان شکیبایی و برای آن فقید فرهیخته، رحمت و آرامش الهی را مسئلت دارم.»

کامران فانی، فهرست‌نویس و کتابشناس شناخته شده، ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۳ در قزوین چشم به جهان گشود.

برخی از آثار وی عبارتند از: «سرعنوان‌های موضوعی فارسی» «رده‌بندی تاریخ ایران» «رده‌بندی فلسفه اسلامی» «فرهنگ موضوعی قرآن مجید» «جنگ جهانی اول و دوم» «دایره‌المعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)» «دانشنامه کودکان و نوجوانان» «علم در تاریخ» «جان برنال (ترجمه)» «زردشت» «سیاستمدار یا جادوگر؟» «هنینگ (ترجمه)» «سلوک روحی بتهوون» «سالیوان (ترجمه)» «خطابه پوشکین» «داستایوفسکی (ترجمه)» «مرغ دریایی» «آنتوان چخوف (ترجمه)» «آدم‌های ماشینی‌: روبات‌ها» «کارل چاپک (ترجمه)» «موش و گربه» «گونتر گراس (ترجمه)».