مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از انجام عملیات ساماندهی حمام تاریخی روستای احمدآباد سفلی تکاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی مرتضی صفری، با اشاره به ساماندهی حمام تاریخی احمدآباد سفلی تکاب اظهار کرد: این اثر تاریخی در اثر جادهسازی در دهه هفتاد تخریب شده بود که اخیرا با همکاری و مشارکت فعال اهالی روستا، مرمت و ساماندهی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در این فرآیند، قسمت ورودی حمام که در اثر ساختوساز تخریب شده بود، با ایجاد فضای الحاقی و مناسب، برای جلوگیری از ورود حیوانات و دفع زباله، بازسازی و ایمنسازی، همچنین، سقف حمام با استفاده از کاهگل حفاظتی استحکامبخشی و مرمت شد.
او تصریح کرد: در ادامه فرآیند ساماندهی، فضاهای داخلی این اثر تاریخی توسط اهالی روستا بهمنظور آمادهسازی برای بهرهبرداری و استفاده فرهنگی، مورد مرمت قرار خواهد گرفت.
صفری ادامه داد: در راستای حفظ و بهرهبرداری مناسب از این اثر ارزشمند، دهیاری و شورای روستا با واگذاری حمام تاریخی به سرمایهگذار بومی روستا موافقت کردهاند و امید است با اتمام عملیات مرمتی حمام تاریخی احمدآباد سفلی، این مجموعه بهعنوان یک مجموعه فرهنگی، زمینهای برای جذب گردشگران و ارتقای فرهنگی روستا فراهم شود.