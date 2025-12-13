به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر امور اجتماعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان اعلام کرد: در این مرحله، برای سرپرستان خانوار دهک‌های یک تا سه درآمدی، به ازای هر عضو خانوار ۶۲۰ هزار تومان اعتبار خرید تخصیص می‌یابد.

اجاقلو افزود: افراد شامل طرح می‌توانند به بیش از ۳ هزار ترمینال موجود درفروشگاه متصل به طرح در استان مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.

وی گفت: این اقلام شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.

ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیکی

- مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالا‌های تعیین‌شده را خریداری کنند.

- هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند.

- امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

- اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است.

- خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی تعیین‌شده انتخاب کنند.