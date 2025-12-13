بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) با معرفی تیم‌های برتر در سالن شهدای هفتم تیر تهران به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان این مسابقات تیم بانک شهر با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم استقلال جویبار به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

رده بندی تیمی: ۱- بانک شهر ۲- استقلال جویبار ۳- خیبر خرم آباد

نتایج انفرادی مسابقه فینال به شرح زیر است: (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است)

بانک شهر ۶ - استقلال جویبار ۴،

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری ۱ – احمد ادریسوف ۵،

۶۱ کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف ۱۰ – علی قلی‌زادگان ۰،

۶۵ کیلوگرم: عبدالمجید کودیف ۶ – پیمان نعمتی ۴،

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۳ – محمد بخشی ۴،

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف ۷ – امیرحسین حسینی ۰،

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی ۴ – عبدالله شیخ‌اعظمی ۳،

۸۶ کیلوگرم: عزت‌الله اکبری ۴ – ابراگیم کادیف ۵،

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۵ – امیرحسین فیروزپور ۳،

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج صفر – حسن یزدانی ۴،

۱۳۰ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۷ – امیررضا صحرایی صفر (به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

در مسابقات صبح در نخستین دیدار نیمه نهایی تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرم آباد را شکست داد و اولین فینالیست مسابقات شد.

در دومین دیدار تیم ستارگان پاس ساری مقابل تیم بانک شهر حاضر نشد تا دیدار فینال این مسابقات بین تیم‌های بانک شهر و استقلال جویبار برگزار شود.

با توجه به دیسکالیفه شدن تیم ستارگان پاس ساری، دیدار رده بندی برگزار نشد و تیم خیبر خرم آباد سوم شد.