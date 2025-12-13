رونمایی از چهار محصول فناورانه در یزد
چهار محصول فناورانه در حوزه زیستفناوری و صنعت در یزد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
همزمان با برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان یزد، چهار محصول فناورانه با حضور مسئولان استانی و فعالان حوزه علم و فناوری رونمایی شد؛ محصولاتی که گامی مؤثر در مسیر توسعه زیستبوم فناوری و تحول صنعتی استان به شمار میروند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در این آیین با اشاره به روند رو به رشد زیستفناوری و فناوریهای نوین در استان گفت: مسیر زیستبوم فناوری یزد به خوبی در حال پیشرفت است و امروز شاهد شکلگیری مجموعهای منسجم از پارک علم و فناوری، دانشگاهها، صنعت، بخش خصوصی و دستگاههای دولتی در این حوزه هستیم که این همافزایی، نشانههای امیدوارکنندهای برای آینده استان دارد.
جوکار با تأکید بر نقش شرکتهای دانشبنیان و فناور در توسعه پایدار افزود: هرچه توجه و حمایت از این شرکتها بیشتر شود، مزیتهای بیشماری برای استان ایجاد خواهد شد. در گذشته توسعه استان بیشتر مبتنی بر روشهای سنتی یا فناوریهای وارداتی بود، اما امروز جوانان خلاق و پویا با تکیه بر دانش بومی، مسیر تازهای را آغاز کردهاند که میتواند تحولی جدی در بخش صنعت رقم بزند.
وی همچنین با اشاره به قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار داشت: این قانون از قوانین جامع مجلس شورای اسلامی است که بسترهای حمایتی و زیرساختهای لازم برای فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان را فراهم کرده است. اگرچه برخی از مواد آن هنوز به طور کامل اجرایی نشده، اما با نظارت و پیگیری بیشتر، اجرای کامل آن میتواند نقش مهمی در تقویت این حوزه داشته باشد.
در ادامه این مراسم، مجید شخصینیایی رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه محصولات رونماییشده از حوزههای متنوع فناورانه هستند، گفت: نخستین محصول در حوزه زیستفناوری تولید شده و دو محصول دیگر در بخش فنی و مهندسی طراحی شدهاند که نقش مؤثری در کاهش آلایندههای معادن شن و ماسه دارند.
وی افزود: سومین محصول رونماییشده، دستگاه تست فنی موتورسیکلت است که در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی توسعه یافته و استفاده از آن برای شرکتهای سازنده موتورسیکلت الزامی شده است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد چهارمین محصول را دستگاه جذب بخار آب معرفی کرد و گفت: این دستگاه که در مرکز رشد دانشگاه اردکان طراحی شده، با جذب بخار آب میتواند از اتلاف آب در صنایع جلوگیری کرده و بهویژه در فرآیندهای پاششی، مصرف آب را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
شخصینیایی در پایان بیان کرد: رونمایی از این محصولات همزمان با برپایی نمایشگاه در محل نمایشگاههای بینالمللی یزد، نشاندهنده ظرفیت بالای شرکتهای فناور استان و حرکت جدی آنها در مسیر حل مسائل صنعت و توسعه فناوریهای بومی است.