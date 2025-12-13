پخش زنده
اردیبهشت ماه سال آینده انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده و از این راه برگزیدگان و نمایندگان مردم انتخاب میشوند تا برای اجرای موفق برنامههای خود در شهرها و روستاها تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، برای بررسی نقش شوراها در توسعه و آبادانی روستاها و شهرهای استان و همچنین بررسی هماهنگیها و برنامههای فرمانداری سنندج برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده در استان کردستان، سجادی فرماندار سنندج امروز مهمان استودیوی خبر صبحدم بود.