سه نفر شکارچی متخلف در شاهیندژ دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و کنترل مناطق کوهستانی این شهرستان، به سه نفر شکارچی متخلف برخورد کرده و پیش از هرگونه اقدام به شکار، آنان را دستگیر کردند.
جواد اصلانی افزود: از این متخلفان سه قبضه اسلحه ساچمهزنی تهپر به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
اصلانی تصریح کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ، از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف درحوزه صید و شکار، نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.