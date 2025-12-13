پخش زنده
طرح رسمی بنزین ۳ نرخی همزمان با سراسر کشور در مازندران از امروز شنبه ۲۲ آذر ماه اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،از امروز شنبه ۲۲ آذرماه سازوکار جدید توزیع بنزین در سراسر کشور اجرا شد به طوری که بر این اساس سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ میشود و تنها در صورت استفاده از کارت جایگاه یا مصرف مازاد، نرخ ۵۰۰۰ تومان اعمال خواهد شد.
سوختگیری در جایگاههای سوخت مازندران همچون روزهای گذشته در حال انجام است. اما مردم از مسولان انتظار دارند برای جلوگیری از افزایش قیمتها بر بازار اجناس و کالاها نظارت بیشتری داشته باشند.