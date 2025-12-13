پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با تشریح روند صدور خودکار مجوزهای کسبوکار گفت: این سازوکار برای جلوگیری از معطلی متقاضیان طراحی شده، اما هنوز برخی دستگاهها به درگاه ملی مجوزها نپیوستهاند و مجلس در تازهترین گزارش نظارتی خود وضعیت آنها را احصا و پیگیری کرده است.
جعفر قادری در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره اجرای قانون صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: طبق قانون، اگر دستگاه صادرکننده مجوز در مهلت مقرر نسبت به صدور یا رد درخواست اقدام نکند، وزارت اقتصاد باید بهصورت خودکار مجوز را صادر کند تا متقاضی در فرایندهای اداری معطل نماند.
وی افزود: این قانون برای حذف اتلاف وقت، برخوردهای سلیقهای و روندهای طولانی در برخی دستگاهها طراحی شده است تا اگر مجوزی صادر نشد، متقاضی بلاتکلیف نماند. در این حالت وزارت اقتصاد میتواند مجوز را صادر و مسیر را برای فعالیت اقتصادی هموار کند.
چالشهای اجرای صدور خودکار
قادری در بخش دیگری از گفتوگو، به برخی مخاطرات و چالشهای اجرای صدور خودکار اشاره کرد و گفت: در بعضی موارد ممکن است موضوعاتی مانند وضعیت زمین، موقعیت مکانی یا ارزیابیهای محیطزیستی بهدرستی بررسی نشده باشد و نظرات دستگاههای تخصصی متفاوت باشد؛ بنابراین تعلل دستگاهها میتواند مشکلاتی را در مراحل بعدی ایجاد کند.
وی با تأکید بر اینکه سازوکار صدور خودکار باید دقیق و در چهارچوب اجرا شود گفت: وزارت اقتصاد باید بلافاصله پس از تعلل دستگاه مربوطه اقدام کند و سپس مجوزهای اصلاحی یا تکمیلی صادر شود.
کاهش مجوزهای بلاتکلیف، تداوم مشکلات
قادری در ادامه گفت: وزارت اقتصاد در چند مقطع اقداماتی انجام داده و نسبت به گذشته تعداد مجوزهای بلاتکلیف کاهش یافته است، اما هنوز مشکلاتی باقی مانده است.
او توضیح داد که در هیئت مقرراتزدایی دو نماینده از کمیسیونهای مجلس حضور دارند و گزارشها بهصورت مستمر بررسی میشود و کمیسیون حمایت از تولید نیز درخواست کرده است رئیس کمیته تسهیل صدور مجوزهای مجلس هم برای دقت بیشتر در جلسات حضور یابد.
گزارش جدید مجلس از وضعیت اتصال دستگاهها
نماینده شیراز با اشاره به آخرین گزارش نظارتی مجلس که حدود یک ماه پیش تهیه شده، گفت: در این گزارش، درصد پروانههای صادرنشده، فهرست دستگاههایی که به درگاه ملی مجوزها وصل نشدهاند، دستگاههایی که سامانه خود را تکمیل نکردهاند و همچنین دستگاههایی که اصلاحات لازم را انجام دادهاند، مشخص شده است.
او به عنوان نمونه افزود: وزارت کشور هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی نیز اتصال کامل ندارند.
پیگیریهای مجلس؛ از صحن تا سطوح عالی دستگاهها
قادری درباره واکنش مجلس به این وضعیت گفت: تخلفات و نقاط ضعف دستگاهها در صحن مجلس مطرح و طی مکاتباتی به رئیسجمهور و قوه قضائیه منعکس شده است. مجلس این موضوع را رها نکرده و پیگیریها همچنان ادامه دارد.
او افزود که دستگاههایی مانند قوه قضائیه نیز بخشی از موارد را وارد چرخه تعیینتکلیف کردهاند و مجموع اقدامات موجب کاهش تعداد دستگاههای غیرمتصل شده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار میتواند روند شروع فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند؛ اما برای دستیابی به این هدف، اتصال کامل دستگاهها و همکاری بینبخشی ضروری است و مجلس تا تحقق این موضوع پیگیریهای خود را ادامه خواهد داد.