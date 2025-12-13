۳۹ هزار دانش آموز البرزی در آستانه انتخاب رشته
مدیرکل آموزش و پرورش البرز از آماده سازی ۳۹ هزار و ۹۰۱ دانش آموز پایه نهم مدارس متوسطه دوره اول این استان برای انتخاب رشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، فرزاد شعبانی با اشاره به اینکه انتخاب رشته در پایه نهم از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: دانشآموزان باید در انتخاب رشته، علاقه و استعداد را در اولویت قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون فرآیند هدایت تحصیلی برای دانش آموزان پایه نهم در مدارس متوسطه دوره اول در حال انجام است که مشاوران مدارس نقش موثری در هدایت دانش آموزان و والدین در راستای انتخاب رشته آگاهانه دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه تا زمان صدور برگه هدایت تحصیلی برای دانش آموزان پایه نهم تا تیرماه سال آینده فرصت داریم، تصریح کرد: باید با برگزاری نشستهای آموزشی برای والدین در مدارس از آنان بخواهیم حتما به علاقه، استعداد و انگیزه فرزندانشان در برگه انتخاب رشته هدایت تحصیلی اولویت دهند، زیرا سرنوشت آنها از نظر تحصیلی و شغلی تا حد زیادی به این انتخاب رشته بستگی دارد.
شعبانی یادآورشد: متاسفانه بیشتر خانوادهها بر خلاف استعداد، توانایی تحصیلی و علاقه فرزندشان آنها را وادار به انتخاب رشتهای مانند تجربی میکنند با این تصور که فرزندشان پزشک شود در حالی که نمیدانند دانشگاهها ظرفیت پذیرش تعداد محدودی از دانش آموزان تجربی را دارد و لاجرم بسیاری از آنها با وجود استعدادها و تواناییهای فوق العاده در سایر رشتهها باقی میمانند و سرخورده میشوند.
وی با اشاره به آمار بیکاری دانشآموختگان در استان، گفت: اگر اجازه بدهیم دانش آموزان براساس توانایی تحصیلی نمرههای که کسب کردهاند و استعداد و علاقه انتخاب رشته کنند، بسیاری از آنان به رشته فنی و حرفهای و هنر و کاردانش وارد میشوند و که پس از دوران تحصیل در کمترین زمان وارد بازار کار میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرزدر ادامه به توازن رشتههای نظری و فنی در برنامه هفتم توسعه پرداخت و افزود: این امر در راستای کمک به رونق و توسعه و کاهش نرخ بیکاری در کشور برنامه ریزی شده که تعداد رشتههای دانش آموزان فنی و مهارتی با دانش آموزان رشتههای نظری ۵۰،۵۰ یا برابر شود.
شعبانی تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف در کنار فرهنگ سازی باید به توسعه زیرساختهای رشتههای مهارتی، فنی و هنری در آموزشگاه و مدارس مبادرت کنیم و در این راه در استانی همانند البرز که قطب صنعتی و فناوری است نیاز به ساخت هنرستان با کمک خیرین نیک اندیش مدرسه ساز و حمایت مسوولان داریم.