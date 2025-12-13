پخش زنده
مرکز مدیریت راههای کشور،اعلام کرد : ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل محمدشهر تا استاندارد در آزادراه قزوین - کرج، برخی از مقاطع محور شهریار - تهران و محدوده قلعهنو در بزرگراه ورامین - تهران سنگین و در محدوده نسیمشهر در آزادراه ساوه - تهران نیمهسنگین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراههای تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
گفتنی است، برف و باران برخی از محورهای استانهای آذربایجانشرقی، کرمان، اردبیل، همدان و آذربایجانغربی را در برگرفته و بارش باران در برخی از جادههای استانهای کرمانشاه، خراسانجنوبی و خراسانرضوی در حال باریدن است.