ادامه خط و نشان‌های ترامپ برای ونزوئلا به بهانه مبارزه با مواد مخدر، در قاره آمریکا با انتقاد و واکنش‌هایی رو‌به‌رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، با اقدام آمریکا در سرقت نفتکش حامل حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام ونزوئلا، که دولت آمریکا گفته قصد دارد آن را به یک بندر خود منتقل کند، بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر برای ماجراجویی برضد ونزوئلا به حاشیه رفته است و حتی خود ترامپ هم اعتراف کرده که تهدید ونزوئلا علت‌های مهمتری دارد.

وقتی خبرنگار فاکس نیوز از ترامپ پرسید: حالا که نفتکش ونزوئلا را توقیف کرده‌ایم، آیا باز می‌گویید این اقدامات ضد ونزوئلا، به خاطر مواد مخدر است یا برای نفت هم هست؟ ترامپ پاسخ داد: خب این به خیلی چیز‌ها مربوط می‌شود از جمله اینکه آنها به میلیون‌ها آدم تبهکار و مشکل دار اجازه داده‌اند که به آمریکا بیایند، به زودی حمله زمینی آمریکا به ونزوئلا هم آغاز خواهد شد.

جنگ طلبی ترامپ در قاره آمریکا، باعث افزایش نگرانی‌ها در کنگره این کشور و حتی در کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا هم شده است، بن راوسوِل سفیر سابق کانادا در ونزوئلا در واکنش به راهبرد سلطه جویانه و تهاجمی ترامپ گفت: این راهبرد آمریکا و اینکه می‌خواهد سلطه اش را بر بقیه کشور‌های نیمکره غربی نشان دهد، فقط تهدیدی برای ونزوئلا نیست، بلکه تهدیدی برای همه ماست.

در حال حاضر خیلی از ونزوئلایی ها، مثل خیلی از مردم عراق در سال ۲۰۰۳، طرفدار حمله امریکا به کشورشان هستند، اما وقتی مردم عراق به آن سال نگاه می‌کنند، حسرت می‌خورند که‌ای کاش آمریکا به کشورشان حمله نکرده بود، درباره ونزوئلا هم همین طور است؛ اگر از حکومت شان حمایت نکنند، وقتی بعدا به سال ۲۰۲۵ نگاه کنند، خواهند گفت که اگر آمریکا مداخله نظامی نمی‌کرد کشور بهتری داشتند.

سناتور ریچارد بلومنتال عضو مجلس سنای آمریکا نیز در این باره گفت: اگر این تنش ادامه یابد، برای ارتش آمریکا به یک باتلاق تبدیل خواهد شد، این نوع توقیف یک نفتکش اگر به قصد تصرف ذخایر نفتی ونزوئلا و مقدمه‌ای برای اقدام نظامی باشد، که البته همین طور هم به نظر می‌رسد، بسیار خطرناک است و رئیس جمهور باید در این باره به مردم آمریکا توضیح دهد.

کریس ون هالن، عضو دیگر مجلس سنای آمریکا گفت: ادعا‌های مرتبط با موادمخدر، یک مشت مزخرف و یک داستان پوششی است که پوششی بودن آن با توقیف نفتکش مشخص شد، هدف واقعی سرنگونی دولت ونزوئلاست که این کار هم نیازمند مجوز کنگره است.