وی با بیان اینکه مدیریت شهری در تمام ابعاد زندگی مردم، از تولد تا پس از مرگ، حضور مستقیم یا غیرمستقیم دارد، افزود: این مواجهه میتواند رضایتمندی و آرامش برای شهروندان به ارمغان آورد یا خدای ناکرده مشکلاتی جدی ایجاد کند.
شهردار تهران با اشاره به افتتاحهای صورتگرفته در این مراسم، افزود: این فعالیتها گوشهای از کارهای انجامشده توسط بانوان در شهرداری در شورای ششم است. توجه به همه ابعاد زندگی و نقش زن که به زیبایی «جریان زندگی» نامیده شده، جامعه را به پیشرفت و قلههای بلند رهنمون میکند.
زاکانی تصریح کرد: مسئولیتهای متعددی متوجه مدیریت شهری و به ویژه بانوان است. در این دوره، تلاش کردیم حداقلهای رفاهی را برای بانوان همکار فراهم کنیم و از ظرفیت بینظیر آنان در حوزههای مدیریتی، اجرایی و مشاورهای استفاده کنیم.
وی با اشاره به نقش مهم «مرکز بانوان» در مدیریت شهری تهران گفت: این مرکز مأموریت دارد تا برای بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰ بانوی شاغل در شهرداری تهران برنامههای ویژهای جهت توانمندسازی، رشد فردی و خانوادگی تدوین کند و این مهم جز با مشارکت خود بانوان و الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) محقق نمیشود.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: تحول درونزاد در مدیریت شهری، بدون نقش پیشران بانوان ممکن نیست. دقت، نظمپذیری و سایر قابلیتهای بانوان میتواند مدیریت شهری را به سمت تکامل سوق دهد.
زاکانی با تقدیر از نقش بیبدیل بانوان در مدیریت شهری، گفت: توانمندیهای درونی مجموعه شهرداری جز با پرچمداری بانوان در فرآیند تحول ممکن نیست و این نکتهای بسیار مهم است.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: خواسته من این است که مجموعه بانوان گرامی شاغل در شهرداری تهران، بار مسئولیتهای بزرگتری را برعهده بگیرند. آنان باید پیشگام تحول در سه حوزه؛ تحول ساختاری در درون شهرداری، تحول کالبدی در شهر و تحول نرمافزاری در حوزه سبک زندگی، مشارکتپذیری مردم، فناوری و ایجاد شهر هوشمند باشند.
زاکانی افزود: حضور بانوان در دورههای بحرانی و پس از آن، از جمله در بازسازیهای جنگ ۱۲ روزه نشان داد که فعالیتهای مدیریت شهری متوقف نشده و زنان سهم قابل توجهی در تداوم خدمات و پیشبرد برنامههای شهری داشتهاند.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی دوره ششم مدیریت شهری بانوان بیشترین تلاش و خدمت به شهروندان را داشتند. امیدوارم بانوان شهرداری در مسیر پرچمداری برای توسعه ظرفیتها و خدمترسانی و همچنین الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان قله افتخار، توفیق روزافزون داشته باشند.
طراحی بستههای حمایتی توسعهیافته با هدف کاهش دغدغههای بانوان
وی با تأکید بر جایگاه و نقش بیبدیل بانوان در عرصههای مدیریتی و اجرایی شهری، چهار محور اصلی این حمایتها را برشمرد و گفت: در گام نخست حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به ویژه همکاران بانوی ما، پایه و اساس توانمندی و پویایی مجموعه است.
شهردار تهران، محور دوم را حمایت همهجانبه از زندگی شخصی و خانوادگی و نقش مادری آنان اعلام کرد و افزود: به منظور تحقق این هدف، بستههای حمایتی توسعهیافتهای طراحی و در حال اجراست تا دغدغههای بانوان در این عرصه کاهش یابد.
زاکانی توسعه روزافزون زمینههای فعالیت بانوان در شهرداری برای امکان رشد و پیشتازی را سومین محور دانست و تصریح کرد: فضای شهرداری تهران باید به گونهای باشد که استعدادها و توانمندیهای بانوان در همه سطوح مدیریتی و تخصصی بتواند به طور کامل شکوفا شود.
وی با بیان محور چهارم یعنی توانمندسازی بانوان برای پذیرش نقشی جدی در ارتقای خدمترسانی و آبادانی شهر، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما این است که بانوان پرتوان و متخصص، سهمی بیش از پیش در اداره، خدمترسانی و آبادانی پایتخت داشته باشند.
در ادامه رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: در چهار سال گذشته تلاش کردیم از ظرفیتهای زنان شهر تهران به بهترین شکل استفاده کنیم و بسیاری از دستاوردهای امروز، حاصل همراهی و تلاش بانوان شاغل در مجموعه شهرداری است.
مریم اردبیلی، با تبریک میلاد باسعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) از زنان شاغل شهرداری تهران بهعنوان یکی از بزرگترین گنجینههای منابع انسانی کشور یاد کرد و گفت: حضور نزدیک به ۱۲ هزار بانوی شاغل در شهرداری تهران که بیش از ۹۰ درصد آنها دارای تخصص و مدارک تحصیلی عالی هستند، نمونهای موفق از تحقق الگوی سوم زن مسلمان ایرانی است؛ الگویی که در آن، زنان در کنار ایفای نقشهای خانوادگی و مادری، نقشآفرینی مؤثر و حرفهای در عرصه مدیریت و خدمترسانی شهری دارند.
وی با قدردانی از حمایتهای رئیس شورای اسلامی شهر تهران، معاونت منابع انسانی شهرداری و مجموعههای رفاهی، افزود: در چهار سال گذشته تلاش کردیم از ظرفیتهای زنان شهر تهران به بهترین شکل استفاده کنیم و بسیاری از دستاوردهای امروز، حاصل همراهی و تلاش خود بانوان شاغل در مجموعه شهرداری است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به استقبال بانوان از برنامههای نشاط سازمانی افزود: در دوره اخیر جشنوارههای ویژه شاغلان، ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از بانوان همکار مشارکت داشتند و در دوره قبل نیز ۲۷۰۰ نفر حضور داشتند؛ در مجموع بیش از ۸ هزار بانوی شاغل از ظرفیت بوستانها و مجموعههای ویژه بانوان استفاده کردند. این مشارکت حتی در شرایط خاص و روزهای دشوار نیز متوقف نشد و جریان طبیعی زندگی و خدمترسانی در شهر ادامه داشت.
اردبیلی با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای ویژه زنان گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۰، شهر تهران دارای ۱۹ مجموعه شهربانو، یک شهردخت و ۶۴ مرکز کوثر بود که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل فرسودگی یا مشکلات بهرهبرداری غیرفعال بودند. کلان طرح شماره یک ما در شهرداری تهران، اورهال، بهسازی، تجهیز و بازتعریف خدمات همین زیرساختهای موجود بود که برای آن بالغ بر یک همت هزینه شد.
وی ادامه داد: سه مجموعه شهربانو که سالها به بهرهبرداری نرسیده بودند، تکمیل و مشکلات حقوقی و اجرایی آنها حل شد و با افتتاح دو مجموعه جدید، تعداد شهربانوهای فعال به ۲۴ مرکز رسید. با افتتاح شهربانوی جدید منطقه ۲۱ که کلنگ آن در همین دوره به زمین زده شد، تا پایان سال به هدف برنامه یعنی ۲۵ شهربانو خواهیم رسید.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درباره توسعه فضاهای ویژه دختران نیز تصریح کرد: در ابتدای دوره، تنها یک شهردخت در منطقه ۶ فعال بود که بهدلیل کرونا تعطیل شده بود. امروز با افتتاح شهردخت منطقه ۱۰، تعداد شهردختهای تهران به ۸ مرکز رسیده است.
اردبیلی با اشاره به مراکز کوثر گفت: ۶۴ مرکز کوثر تحویل گرفتیم که حدود نیمی از آنها تعطیل بود. امروز با افتتاحهای جدید، تعداد مراکز کوثر به ۱۲۴ مرکز رسیده است. این مراکز علاوه بر توسعه زیرساختهای شهری، زمینه اشتغال و حمایت از حدود ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار و فرزندان آنها را فراهم کردهاند.
وی در تشریح خدمات خانوادهمحور افزود: در قالب طرح «خانوادهیار»، تاکنون ۲۴ هزار نفر از بانوان از ۵ جلسه مشاوره رایگان استفاده کردهاند. برای افرادی که پس از این مرحله نیازمند خدمات تخصصیتری مانند گفتاردرمانی یا خدمات روانپزشکی بودند، مرکز جامع خدمات خانوادهمحور راهاندازی شد تا زنجیره خدمات حمایتی تکمیل شود.
اردبیلی با اشاره به راهاندازی شبکه مشاوران بانوان در سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران گفت: این شبکه امکان ارتباط مستقیم، انتقال مسائل و ارائه ایدهها از سوی بانوان شاغل به مدیریت شهری را فراهم کرده و بستر مهمی برای همافزایی و استفاده از تمام توان زنانه در مدیریت شهر تهران است.